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13:02, 23 сентября 2024Силовые структуры

Дом отравившейся пельменями в Красноярском крае семьи обрабатывали дихлофосом

СК: дом отравившейся после ужина под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке СК РФ.

По словам собеседника агентства, родители рассказали, что во время распыления средства дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.

Семья из шести человек отравилась вечером 20 сентября. Они съели пельмени и курицу, которые купили в местном магазине. Утром на следующий день у членов семьи появились признаки пищевого отравления.

Четверых детей — 6-летнюю, 11-летнюю, 12-летнюю девочек и 13-летнего мальчика — спасти не удалось. Их родители угодили в реанимацию и пришли в сознание утром 23 сентября.

По одной из версий, семья могла отравиться едой из магазина, по другой — во время варки пельменей кто-то из детей добавил в воду некий токсин, определить который пока не удалось. Вероятно, ребенок перепутал яд с приправами.

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      Варвара Кошечкина
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