Появились подробности о состоянии потерявших детей родителей из Красноярского края

Врачи сочли удовлетворительным состояние потерявшей детей пары из Красной Сопки

Врачи сочли удовлетворительным состояние родителей из деревни Красная Сопка Красноярского края, четверо детей которых смертельно отравились. Такие подробности о самочувствии пары появились в краевом Министерстве здравоохранения, передает ТАСС.

Потерявшие детей россияне пока остаются под наблюдением медиков, разъяснили в ведомстве. Мать беременна, жизнь плоду сумели сохранить.

20 сентября в Красноярском крае супруга приобрела в магазине «Олимп» еду и приготовила для членов семьи. Ее муж отметил, что кроме пельменей женщина купила курицу. В местной прокуратуре после изучения данных с камеры видеонаблюдения в павильоне подчеркнули, что покупка мяса не подтвердилась.

Четверо детей супругов от 6 до 13 лет смертельно отравились. Следователи назвали причиной трагедии неустановленное токсичное вещество. В доме многодетной семьи обнаружили химикаты и удобрения. Выжившие родители уверяют, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых. Однако следователи уверены, что отравление пищевое.