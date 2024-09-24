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08:47, 24 сентября 2024Россия

Появились подробности о состоянии потерявших детей родителей из Красноярского края

Врачи сочли удовлетворительным состояние потерявшей детей пары из Красной Сопки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи сочли удовлетворительным состояние родителей из деревни Красная Сопка Красноярского края, четверо детей которых смертельно отравились. Такие подробности о самочувствии пары появились в краевом Министерстве здравоохранения, передает ТАСС.

Потерявшие детей россияне пока остаются под наблюдением медиков, разъяснили в ведомстве. Мать беременна, жизнь плоду сумели сохранить.

20 сентября в Красноярском крае супруга приобрела в магазине «Олимп» еду и приготовила для членов семьи. Ее муж отметил, что кроме пельменей женщина купила курицу. В местной прокуратуре после изучения данных с камеры видеонаблюдения в павильоне подчеркнули, что покупка мяса не подтвердилась.

Четверо детей супругов от 6 до 13 лет смертельно отравились. Следователи назвали причиной трагедии неустановленное токсичное вещество. В доме многодетной семьи обнаружили химикаты и удобрения. Выжившие родители уверяют, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых. Однако следователи уверены, что отравление пищевое.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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