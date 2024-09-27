Вероятность смертельного отравления детей под Красноярском дихлофосом от насекомых оценили

СК: говорить об отравлении семьи под Красноярском дихлофосом «Варан» рано

Говорить о том, что причиной смертельного отравления детей из поселка Красная Сопка Красноярского края стал дихлофос от насекомых «Варан», пока рано. Оценку этой версии дал представитель регионального Следственного комитета (СК) в беседе РИА Новости.

Он подтвердил, что найденные экспертами компоненты инсектицидного средства входят в состав дихлофоса «Варан». «Но однозначно утверждать, что причиной отравления стал именно этот дихлофос, рано. Может, они [семья] обрабатывали дом другими инсектицидными средствами ранее. Возможно, препарат имел накопительный эффект», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, какое-то из средств могло находиться в доме отравившейся семьи продолжительное время, постепенно впитываясь в мебель, посуду и другие предметы обихода, а затем дать мощный эффект после последней обработки жилья от насекомых.

Ранее СК назвал в качестве приоритетной версии смертельного отравления детей попадание в их организм неустановленного инсектицидного средства.

О том, что в поселке Красная Сопка отравилась семья из шести человек, стало известно 21 сентября. Жертвами произошедшего стали три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик. Врачам удалось спасти их родителей. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

24 сентября в региональном СК рассказали «Ленте.ру», что в пробах рвоты отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав средства от насекомых. В свою очередь, производитель дихлофоса «Варан», который россияне применяли в доме, заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.