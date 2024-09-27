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07:39, 27 сентября 2024Россия

Названа приоритетная версия смертельного отравления четверых детей под Красноярском

СК: отравление детей под Красноярском связано со средством от насекомых

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В качестве приоритетной версии смертельного отравления четверых детей из поселка Красная Сопка Красноярского края рассматривается попадание в их организм неустановленного средства от насекомых. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал результаты экспертизы пельменей, которыми ужинала отравившаяся семья. Специалисты выяснили, что продукция соответствует всем обязательным санитарно-химическим показателям.

Об отравлении семьи из шести человек, проживающей в деревне Красная Сопка Красноярского края, стало известно 21 сентября. В результате спасти удалось только взрослых мужчину и женщину, их четверо детей не выжили. По одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, но она так и не была подтверждена. Согласно второй версии, россияне отравились парами аэрозоля от насекомых.

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Кроме того, 24 сентября региональный Следственный комитет рассказал «Ленте.ру», что следы вещества, входящего в состав средства от насекомых, нашли в пробах рвоты семьи. При этом производитель дихлофоса «Варан», который применяли в доме в день отравления, заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.

ЖЗЛ
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