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12:58, 26 сентября 2024Россия

Раскрыты результаты экспертизы пельменей после отравления семьи в Красноярском крае

Роспотребнадзор провел анализ пельменей после отравления семьи под Красноярском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Роспотребнадзор провел анализ пельменей и курицы после отравления семьи в Красноярском крае. В ведомстве раскрыли результаты экспертизы в своем Telegram-канале.

Специалисты провели лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп» под Красноярском, где накануне отравления закупались семья, на все нормируемые санитарно-химические показатели — пробы отобрали из всех партий продукции.

«Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали отравление вследствие воздействия неустановленного токсического вещества.

Об отравлении семьи из шести человек стало известно 21 сентября. Сообщалось, что россиянам стало плохо после ужина пельменями и курицей. Четверых детей не удалось спасти.

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      Елена Торубарова
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