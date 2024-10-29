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22:44, 29 октября 2024Силовые структуры

На российских школьников упали плиты навесного потолка

В Красногорске на трех школьников упали плиты навесного потолка

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

В подмосковном Красногорске на трех школьников упали плиты навесного потолка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ГСУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 октября в коридоре одной из школ города. В результате падения потолка трое детей пострадали, двоим из них потребовалась медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — заключили в СК.

Ранее сообщалось, что в Прикамье 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). После ЧП возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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      Евгений Силаев
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