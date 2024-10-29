Российский школьник получил ранение в висок на уроке по ОБЗР

В Прикамье ученик получил ранение из пневматической винтовки на уроке ОБЗР

В Прикамье 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Об этом сообщает «Парма новости».

По данным издания, это произошло 16 октября в одной из школ в Кудымкарском округе во время урока ОБЗР в девятом классе. Тогда занятие проводила учитель физкультуры в спортзале без специальной подготовки и без необходимого оборудования для стрельбы. По словам местных жителей, в тот день она не хотела преподавать ОБЗР, но ее руководство настояло на уроке. Отмечается, школьник получил ранение правого виска, когда педагога не было в спортзале. Когда женщина узнала о случившемся, ей стало плохо. Первую помощь ученику оказали местные фельдшеры. Затем он был госпитализирован в реанимацию, а потом на вертолете его отправили в Пермь. В отделении нейрохирургии мальчику провели операцию. Ему удалили осколки кости, но врачи так и не смогли извлечь пулю. По словам родственников подростка, до конца жизни у него будет много ограничений.

По информации «Парма новости», после ЧП возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ученики школы переведены на дистанционное обучение. С детьми работают психологи. Сейчас существует две основные версии произошедшего. По первой версии — две школьницы могли выстрелить одновременно, и одна из пуль отрикошетила от стены и попала в пострадавшего. По второй — пулю из пневматической винтовки выпустил его одноклассник.

Ранее сообщалось, что в Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников.