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15:54, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине изменили работу медицинских комиссий

Гончаренко: Рада изменила работу медико-социальных экспертных комиссий

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Верховная Рада Украины изменила порядок работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, инвалидность будет устанавливаться не путем личного присутствия граждан, а предоставлением документов для экспертизы.

Помимо этого, появится возможность участвовать в заседаниях комиссии в онлайн-формате, а результаты МСЭК будет вводиться в электронную систему здравоохранения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди чиновников МСЭК. Также создается группа для пересмотра решений, которые принимали чиновники МСЭК, проверки продлятся следующие три месяца.

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      Валентин Карант
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