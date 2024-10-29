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14:58, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о планах призвать более 160 тысяч человек

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: планируется призвать в ВСУ 160 тысяч человек

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины планируют призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще 160 тысяч человек. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, передает «РБК-Украина».

«Планируется призвать еще более 160 тысяч человек», — сообщил чиновник.

Литвиненко заявил о планах призвать в ВСУ дополнительных новобранцев на заседании Верховной Рады Украины. По его оценке, это позволит укомплектовать подразделения до 85 процентов от штатной численности. Он также сообщил, что в общей сложности в подразделения Сил обороны Украины было призвано более миллиона человек.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма предупредил об усугубляющейся в стране проблеме с продолжающейся мобилизацией. По его мнению, в обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ увеличить темпы набора.

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