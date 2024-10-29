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02:22, 29 октября 2024Мир

Страна ЕС обвинила Израиль в создании «разрушительного прецедента»

МИД Бельгии: Израиль создал разрушительный прецедент решением по агентству ООН

Фото: François Genon / Unsplash

Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии в соцсети X.

«Кнессет (парламент Израиля — прим. «Ленты.ру») решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генассамблея ООН. Эти законы являются прямым нарушением международного права со стороны Израиля», — отмечается в публикации внешнеполитического ведомства страны Евросоюза (ЕС).

Ранее парламент Израиля запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Отмечается, что отныне БАПОР не сможет иметь свои представительства на израильской территории и вести в стране свою деятельность.

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      Маргарита Пименова
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