Страна ЕС обвинила Израиль в создании «разрушительного прецедента»

МИД Бельгии: Израиль создал разрушительный прецедент решением по агентству ООН

Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии в соцсети X.

«Кнессет (парламент Израиля — прим. «Ленты.ру») решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генассамблея ООН. Эти законы являются прямым нарушением международного права со стороны Израиля», — отмечается в публикации внешнеполитического ведомства страны Евросоюза (ЕС).

Ранее парламент Израиля запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Отмечается, что отныне БАПОР не сможет иметь свои представительства на израильской территории и вести в стране свою деятельность.