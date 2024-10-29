Назван влияющий на стоимость квартир в Москве неочевидный фактор

«Циан»: квартиры в Москве рядом с платными парковками дороже на 8 процентов

Квартиры рядом с платными парковками в Москве в среднем на восемь процентов дороже жилья, где таких парковок нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Циан».

В зону платных городских парковок попадает 30 процентов всех объявлений на вторичном рынке Москвы. Из них 17 процентов — в зону базового тарифа (40 рублей в час), три процента — в зону с тарифом 80 рублей в час, по 4,5 процента — в зоны с тарифом 100 и 380 рублей в час, один процент — в зону с тарифом 450 рублей час.

Самая высокая доплата за платные парковки — в Беговом, Красносельском, Донском, Бутырском района и районе Нагатино-Садовники — от 25 до 38 процентов. Такая закономерность связана в том числе с тем, что высокие расценки на парковку введены у транспортных узлов, квартиры рядом с которыми стоят дороже.

Надбавка прослеживается и в спальных районах, где есть такие парковки и где их почти нет, хотя разница там не столь существенна. Так, районе Новокосино, где много платных парковок, цена квадратного метра на вторичном рынке на два процента выше, чем в районах Выхино и Жулебино, где таких парковок пока мало. В Измайлово, где есть парковки, квартиры на 11 процентов дороже, чем в Гольяново. Разница между Перово и Ивановским составляет 13 процентов.

Ранее россиянам с ограниченным бюджетом рекомендовали покупать квартиры в новостройках в ближнем Подмосковье вдоль Московских центральных диаметров (МЦД) либо в Новой Москве.