Полковник Матвийчук связал обрушение фронта ВСУ с коррупцией

Обрушение фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связано с высоким уровнем коррупции в стране, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что все проблемы фронта попытаются переложить на президента Украины Владимира Зеленского.

«Полагаю, что сейчас в верхних военных, политических эшелонах идет разбор полетов. Пытаются разобраться, кто виноват, почему так произошло. И каждый раз выходит так, что во всем виноват Зеленский, что это именно его промах. Теперь руководители будут предпринимать все возможные меры для того, чтобы обелить себя», — считает Матвийчук.

Но большая часть проблем в украинской армии, по словам полковника, произошла из-за крайне высокого уровня коррупции в стране. Именно она могла стать причиной дефицита в ряде направлений.

«Коррупция страшная и в самой Украине, и в военно-промышленном комплексе (ВПК), в системе поставок вооружений. Воруется все, и даже деньги, идущие на зарплаты военным», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.