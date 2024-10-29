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13:03, 29 октября 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для начинающих специалистов и стажеров

hh.ru: высокие зарплаты начинающим специалистам предлагают в рекламе и банках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самые высокооплачиваемые вакансии ждут начинающих специалистов и стажеров в рекламе, банках, а также в крупных холдингах. Популярные и перспективные должности назвали эксперты hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Стажеру в ЛУКОЙЛ-Интер-Кард в Москве готовы платить до 85 тысяч рублей на руки. От соискателя требуют высшее образование и знание английского языка. Стажеру рекламного отдела в Санкт-Петербурге предлагают от 60 тысяч рублей на руки, а сотруднику отдела закупок в московском офисе Procter & Gamble — от 100 тысяч до вычета налогов. От последнего требуют хорошее владение английским языком, аналитические способности, лидерские качества и готовность к полноценному рабочему графику. Стажеру на аналогичной должности в METRO готовы платить до 65 тысяч рублей.

Стажеру отдела рекламы и коммуникаций в RAYCOM предлагают зарплату 70 тысяч рублей на руки. От него требуется умение налаживать коммуникации и задатки лидерских качеств. Специалисту офиса МКБ в столице предлагают от 104 тысяч рублей до вычета налогов, а начинающему специалисту в отделении Газпромбанка в Екатеринбурге — от 65 тысяч рублей до вычета налогов.

Начинающему специалисту в 2ГИС в Краснодаре готовы предложить от 80 до 120 тысяч рублей на руки при условии, что у него есть желание развиваться в сфере продаж. Пунктуальному и исполнительному специалисту Ростелекома в Химках готовы платить до 130 тысяч рублей на руки, если тот обладает грамотной речью и умеет работать с текстами и документами.

Начинающий специалист в Билайн в Челябинске может зарабатывать от 49 до 62 тысяч рублей до вычета налогов. А специалист в Благотворительный фонд «НейроДети» может получать от 80 до 105 тысяч рублей на руки. От кандидата требуется грамотная речь, развитое чувство ответственности, сильные коммуникативные навыки, умение эффективно распределять и планировать ресурсы.

Ранее эксперты рекрутингового сервиса заявили, что самыми высокооплачиваемыми работниками в России являются программисты, включая DevOps-инженеров, дата-сайентистов и системных аналитиков. Что касается роста доходов за последний год, то лидерами по этому показателю названы водители. За 12 месяцев их медианный заработок увеличился на 46 процентов и достиг отметки в 139,1 тысячи рублей.

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      Вячеслав Агапов
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