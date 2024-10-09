Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

hh.ru: больше всего зарабатывают в России DevOps-инженеры и дата-сайентисты

Самыми высокооплачиваемыми работниками в России являются программисты, включая DevOps-инженеров, дата-сайентистов и системных аналитиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

Российские работодатели предлагают DevOps-инженерам (занимаются синхронизацией работы тестировщиков, сисадминов и программистов) медианный оклад в размере 234,4 тысячи рублей, дата-сайентистам (программисты-аналитики, работающие с большим массивом неструктурированных данных) — 213,1 тысячи, а системным аналитикам (в их задачи входят проектировка и оптимизация информационных систем) — 166,7 тысячи, пояснили эксперты. На четвертом месте по этому показателю оказались агенты по недвижимости (164,3 тысячи), а топ-5 замкнули геодезисты (151 тысяча).

Что касается роста доходов за последний год, то лидерами по этому показателю названы водители. За 12 месяцев их медианный заработок увеличился на 46 процентов и достиг отметки в 139,1 тысячи рублей. За тот же период оклады гейм-дизайнеров выросли на 42 процента, до 113,4 тысячи.

В топ-20 вошли и рабочие профессии. Например, медианные доходы сварщиков за год выросли на 25 процентов, до 136,1 тысячи рублей. В свою очередь, ежемесячные оклады токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков увеличились на 4 процента, до 126,3 тысячи, а зарплаты автослесарей и автомехаников выросли на 36 процентов и достигли отметки в 115 тысяч. Столько же в среднем зарабатывают и монтажники (плюс 30 процентов).

Несмотря на заметный рост зарплат, ситуация на российском рынке труда продолжает оставаться напряженной. Кадровый голод прослеживается во всех ключевых отраслях экономики. Ранее аналитики сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» заявили, что самыми дефицитными частными работниками в России сейчас являются слесари. В число наиболее востребованных работников в частном секторе также вошли сантехники, уборщики и электрики.