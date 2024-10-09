Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:06, 9 октября 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

hh.ru: больше всего зарабатывают в России DevOps-инженеры и дата-сайентисты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самыми высокооплачиваемыми работниками в России являются программисты, включая DevOps-инженеров, дата-сайентистов и системных аналитиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

Российские работодатели предлагают DevOps-инженерам (занимаются синхронизацией работы тестировщиков, сисадминов и программистов) медианный оклад в размере 234,4 тысячи рублей, дата-сайентистам (программисты-аналитики, работающие с большим массивом неструктурированных данных) — 213,1 тысячи, а системным аналитикам (в их задачи входят проектировка и оптимизация информационных систем) — 166,7 тысячи, пояснили эксперты. На четвертом месте по этому показателю оказались агенты по недвижимости (164,3 тысячи), а топ-5 замкнули геодезисты (151 тысяча).

Что касается роста доходов за последний год, то лидерами по этому показателю названы водители. За 12 месяцев их медианный заработок увеличился на 46 процентов и достиг отметки в 139,1 тысячи рублей. За тот же период оклады гейм-дизайнеров выросли на 42 процента, до 113,4 тысячи.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

В топ-20 вошли и рабочие профессии. Например, медианные доходы сварщиков за год выросли на 25 процентов, до 136,1 тысячи рублей. В свою очередь, ежемесячные оклады токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков увеличились на 4 процента, до 126,3 тысячи, а зарплаты автослесарей и автомехаников выросли на 36 процентов и достигли отметки в 115 тысяч. Столько же в среднем зарабатывают и монтажники (плюс 30 процентов).

Несмотря на заметный рост зарплат, ситуация на российском рынке труда продолжает оставаться напряженной. Кадровый голод прослеживается во всех ключевых отраслях экономики. Ранее аналитики сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» заявили, что самыми дефицитными частными работниками в России сейчас являются слесари. В число наиболее востребованных работников в частном секторе также вошли сантехники, уборщики и электрики.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Священника и военного заподозрили в расправах и похищениях людей под Белгородом. Как они связаны с криминальным миром?

      Дочь Джуда Лоу появилась на публике в прозрачном бюстгальтере

      Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

      Находящуюся в розыске руководительницу фирмы задержали в Петербурге за хищение миллионов

      Влияние конфликта на Украине на лидерство США оценили

      Женщина проигралась в казино и случайно разбогатела на 4,8 миллиона рублей на пути домой

      Туриста поймали в аэропорту Колумбии с полным кокаина чемоданом

      Двух россиян осудят за контрабанду бивней мамонта на 113 миллионов рублей

      Названа стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы

      Посольство РФ в США ответило на слова Харрис в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше