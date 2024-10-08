В России раскрыли самую дефицитную профессию

«Консоль.Про»: самыми дефицитными частными работниками россияне назвали слесарей

Самыми дефицитными частными работниками в России, по мнению большей части граждан, стали слесари. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про». С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

Исследование проводилось в октябре 2024 года при помощи онлайн-анкетирования. В интернет-опросе приняли участие в общей сложности 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных городах страны с населением свыше миллиона человек. По его итогам выяснилось, что, по мнению 27 процентов респондентов, сложнее всего в России найти квалифицированного слесаря. В число наиболее востребованных работников также названы сантехники (такой ответ дали 23 процента опрошенных), уборщики (22 процента) и электрики (21 процент).

Как показали результаты исследования, в целом 69 процентов россиян сталкивались с нехваткой частных работников для выполнения тех или иных заказов. При этом каждый пятый респондентов испытывал дефицит подобных специалистов часто или периодически. Только 29 процентов раскрыли, что в большинстве случаев могут легко найти нужного им специалиста.

В топ российских мегаполисов, жителям которых сложнее всего найти исполнителя, попали Красноярск (19 процентов), Нижний Новгород (18 процентов), Тюмень и Екатеринбург (по 16 процентов). В Москве и Санкт-Петербурге с поиском частных работников дела обстоят лучше, резюмировали в «Консоль.Про». В качестве одного из вариант решения проблемы кадрового дефицита в стране 36 процентов респондентов назвали повышение зарплат как внутри компаний, так и частным мастерам.

Кадровый голод наблюдается во всех ключевых отраслях российской экономики. По состоянию на февраль 2024 года, стране не хватало в общей сложности 2,5 миллиона работников, утверждал президент РФ Владимир Путин. В середине июля в Центробанке сообщили, что по итогам второго квартала обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума за всю историю статистических наблюдений и составила -30,8 пункта.

О проблеме нехватки квалифицированных кадров ранее неоднократно заявляла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она называла эту проблему одной из основных, которые тормозят развитие национальной экономики и препятствует наращиванию предложения на внутреннем рынке, тем самым способствуя усилению инфляционного давления в стране. В свою очередь, аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по итогам собственного исследования пришли к выводу, что наиболее остро нехватка рабочей силы в настоящее время прослеживается в строительной и логистической отраслях. Индекс кадровой уязвимости в этих секторах оказался на критическом уровне.