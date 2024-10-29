Неизвестный налил мочу в утюг полицейских и испортил их форму

В Великобритании неизвестный налил мочу в утюг полицейских в качестве шутки

В Великобритании разыскивается неизвестный, который налил мочу утюг сотрудников полицейского отделения лондонского района Чаринг-Кросс. Об этом сообщает The Sun.

Полицейские раскрыли неприятный розыгрыш, когда начали гладить форму. На ней вдруг стали появляться желтые пятна, а вокруг распространился запах мочи. Правоохранители считают, что кто-то проник в отделение и заменил воду в утюге в качестве злой шутки. Сейчас испортившего форму нескольких сотрудников пранкера ищут с помощью камер видеонаблюдения.

Отставной инспектор полиции Мик Невилл отметил, что шутка вызвала в отделении настоящий переполох. По его мнению, розыгрыш совсем несмешной, поскольку британцы и без того жалуются на неряшливость полицейских. Пятна и запах мочи могли еще больше возмутить граждан.

Ранее сообщалось, что в штате Филадельфия, США, юноша в костюме банана прыгал по полицейским машинам, приехавшим разгонять незаконную автогонку. Его нашли с помощью соцсетей друга и арестовали.