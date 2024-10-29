Некоторых россиян призвали отказаться от белого хлеба

Гастроэнтеролог Ильяшенко: людям с сахарным диабетом не рекомендован белый хлеб

Некоторым людям стоит отказаться от белого хлеба или ограничить его употребление, рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом продукте она предупредила россиян в беседе с РИА Новости.

По словам Ильяшенко, белый хлеб содержит углеводы, а также имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением не рекомендовано злоупотреблять им.

Кроме того, врач призвала не есть белый хлеб людей с целиакией из-за содержания в нем глютена. Наконец, внимательнее к белому хлебу стоит относиться людям, склонным к запорам и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку его употребление приводит к обострению неприятных симптомов, заключила врач.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для укрепления иммунитета. Она посоветовала добавлять в рацион ферментированные продукты — кефир, квас, моченые яблоки.