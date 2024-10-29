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14:42, 29 октября 2024Ценности

Неожиданная вещь из начала 2000-х вновь вернулась в моду

NYP: популярная в начале 2000-х кепка The Von Dutch неожиданно вернулась в моду

Кадр: Sulpeças / YouTube

Кепка бренда The Von Dutch, которая была особенно актуальна в 2000-х годах, вновь вернулась в моду благодаря знаменитостям. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о кепке марки Von Dutch, названной в честь американского художника Кенни Ховарда, более известного под псевдонимом Von Dutch. В начале 2000-х вещь была широко популярна, в ней появлялись на публике многие мировые звезды, в том числе телезвезда Пэрис Хилтон, певица Бритни Спирс и актриса Линдси Лохан.

В текущем сезоне кепка неожиданно вновь стала трендом, который задали инфлюэнсеры, такие как бизнесвумен Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл Дженнер, а также супермодель Белла Хадид, и другие. Отмечается, что поисковой запрос Von Dutch на ресейл-платформе Depop вырос с 40 до 90 процентов с начала 2024 года.

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На популярность кепки повлияла и рэперша Charli xcx, которая выпустила сингл Von Dutch в феврале 2024 года. Так, в день релиза песни поисковые запросы в Google на вещи упомянутого бренда взлетели на 400 процентов. Кроме того, на кепки марки обратили внимание и не знакомые с ними ранее зумеры, которые принялись демонстрировать свои покупки в TikTok.

Ранее молодежь принялась восхвалять прыщи на лице.

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      Карина Черных
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