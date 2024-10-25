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13:54, 25 октября 2024Ценности

Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице с помощью ярких патчей

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Молодежь перестала скрывать акне на лице и запустила новый тренд. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Зумеры принялись восхвалять прыщи и другие несовершенства кожи, отказываясь от корректора и тонального крема для лица. Вместо этого представители поколения Z начали наклеивать на прыщи яркие стикеры, которые призваны уменьшать воспаление. Одной из первых делиться видео и выходить в свет с патчами на лице стала популярная блогерша Анна Пол.

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Тенденцию поддержали и многие звезды мировой величины, в том числе актриса Энн Хэтэуэй и футболистка Кира Куни-Кросс. «Годами люди чувствовали, что акне — это вещь, которую необходимо прятать. С помощью ярких патчей мы можем избавиться от этого убеждения. Теперь прыщи — это не стыдно», — высказалась основательница косметического бренда Рейчел Уайлд.

Ранее в октябре в кремах от акне популярных марок нашли провоцирующие рак компоненты.

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      Карина Черных
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