Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении промышленного предприятия

Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате удара Вооруженных сил (ВС) России днем 29 октября. Также были повреждены линии электропередачи и неназванные объекты инфраструктуры.

«Люди уцелели», — уточнили в Днепропетровской ОВА.

Ранее глава украинской Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. О каких объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не рассказал.