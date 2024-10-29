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20:05, 29 октября 2024Бывший СССР

Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении промышленного предприятия

Фото: Telegram-канал «Сергей Лысак»

Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате удара Вооруженных сил (ВС) России днем 29 октября. Также были повреждены линии электропередачи и неназванные объекты инфраструктуры.

«Люди уцелели», — уточнили в Днепропетровской ОВА.

Ранее глава украинской Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. О каких объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не рассказал.

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