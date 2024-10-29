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09:07, 29 октября 2024Из жизни

Парашютистка решила сфотографировать самолет и попала под пропеллер

В США 37-летняя женщина решила снять людей у самолета и попала под пропеллер

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В США опытная парашютистка из штата Канзас попала под работающий винт самолета. Об этом сообщает KSCW-DT.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, на популярном среди любителей парашютного спорта аэродроме рядом с городом Уичито. 37-летняя Аманда Галлахер решила сфотографировать людей, которые садились в самолет на летном поле. Она оказалась спиной к другому самолету и получила удар работающим пропеллером.

Женщина сразу же потеряла сознание. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли помочь парашютистке.

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Друзья начали сбор средств для семьи Галлахер. В сообщение на краудфандинговой платформе GoFundMe сказано, что несчастный случай произошел, когда женщина занималась двумя любимыми вещами: прыгала с парашютом и фотографировала.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 57-летний мужчина истек кровью в собственном доме после неудачной попытки разделить замороженные котлеты. Он случайно вонзил нож себе в живот.

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      Никита Савин
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