Парашютистка решила сфотографировать самолет и попала под пропеллер

В США 37-летняя женщина решила снять людей у самолета и попала под пропеллер

В США опытная парашютистка из штата Канзас попала под работающий винт самолета. Об этом сообщает KSCW-DT.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, на популярном среди любителей парашютного спорта аэродроме рядом с городом Уичито. 37-летняя Аманда Галлахер решила сфотографировать людей, которые садились в самолет на летном поле. Она оказалась спиной к другому самолету и получила удар работающим пропеллером.

Женщина сразу же потеряла сознание. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли помочь парашютистке.

Друзья начали сбор средств для семьи Галлахер. В сообщение на краудфандинговой платформе GoFundMe сказано, что несчастный случай произошел, когда женщина занималась двумя любимыми вещами: прыгала с парашютом и фотографировала.

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