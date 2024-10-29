Пассажирка самолета решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого

Daily Mail: пассажирка JetBlue сломала зуб во время полета и обратилась в суд

Пассажирка самолета JetBlue решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого, из-за которого она сломала зуб во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 20 августа Киара Кинонес летела из Нью-Йорка в Париж. Члены экипажа угостили ее мороженым в виде сэндвича, которое оказалось чересчур холодным и твердым. Пытаясь надкусить десерт, женщина сломала один из передних зубов. В результате его пришлось удалять, а взамен ставить дорогостоящий имплант.

Спустя время Кинонес решила обратиться в суд и потребовать компенсацию за пережитую боль и финансовые затраты. Ее адвокат заявил, что женщина все еще ходит к врачам из-за случившегося. При этом не уточняется, на какую сумму компенсации она рассчитывает.

Ранее пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и засудила авиакомпанию. В своем иске жительница штата Флорида Гейл Гамильтон утверждала, что на рейсе из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз задел ее тележкой с напитками, в результате чего она получила серьезную травму плеча.