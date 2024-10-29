Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 29 октября 2024Путешествия

Пассажирка самолета решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого

Daily Mail: пассажирка JetBlue сломала зуб во время полета и обратилась в суд

Фото: Chris Brignola / Unsplash

Пассажирка самолета JetBlue решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого, из-за которого она сломала зуб во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 20 августа Киара Кинонес летела из Нью-Йорка в Париж. Члены экипажа угостили ее мороженым в виде сэндвича, которое оказалось чересчур холодным и твердым. Пытаясь надкусить десерт, женщина сломала один из передних зубов. В результате его пришлось удалять, а взамен ставить дорогостоящий имплант.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021

Спустя время Кинонес решила обратиться в суд и потребовать компенсацию за пережитую боль и финансовые затраты. Ее адвокат заявил, что женщина все еще ходит к врачам из-за случившегося. При этом не уточняется, на какую сумму компенсации она рассчитывает.

Ранее пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и засудила авиакомпанию. В своем иске жительница штата Флорида Гейл Гамильтон утверждала, что на рейсе из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз задел ее тележкой с напитками, в результате чего она получила серьезную травму плеча.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отработала массированный ядерный удар. Путин высказался о гонке вооружений

      Джонни Депп впервые после скандала попал в голливудский проект

      Молодой тигр стал моделью для одного из известнейших фотографов из России

      Москвичам пообещали резкие перепады давления

      В России оценили идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу

      Ермак встретился с Салливаном и провел «конкретный» разговор

      Пентагон заявил о проблемах со складами из-за военной поддержки Украины

      Смартфоны Samsung подверглись взлому

      Участники «алюминиевых войн» в России купили пятизвездочный отель в Майами

      Массовое отравление курсантов МВД произошло в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше