Песков предостерег страны Запада от менторских заявлений в отношении Грузии

Песков: западные страны должны перестать делать менторские заявления Грузии

Западные страны должны прекратить делать менторские заявления в отношении Грузии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он добавил, что страны Запада ставят Грузии отвратительные ультиматумы. «Это нужно прекратить», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России еще раз напомнил, что у России нет намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии.

28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».