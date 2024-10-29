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12:44, 29 октября 2024Бывший СССР

Песков предостерег страны Запада от менторских заявлений в отношении Грузии

Песков: западные страны должны перестать делать менторские заявления Грузии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Западные страны должны прекратить делать менторские заявления в отношении Грузии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он добавил, что страны Запада ставят Грузии отвратительные ультиматумы. «Это нужно прекратить», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России еще раз напомнил, что у России нет намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии.

28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

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      Сергей Болиев
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