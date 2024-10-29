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18:07, 29 октября 2024Силовые структуры

Поджегшего спящего мужчину оберткой от колбасы россиянина заключили под стражу

Суд арестовал до 27 декабря россиянина, сжегшего живьем спящего в Петербурге
Начало событий в новости Россиянин поджег спящего мужчину оберткой от колбасы и попал на видео

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Романова, обвиняемого в поджоге неустановленного мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Романов пробудет под арестом до 27 декабря. Ему предъявлено обвинение по пунктам «д» и «и» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 27 октября. Романов, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Лиговском проспекте, бросил на спящего у подвала местного жителя горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. Потерпевший получил поражение 75 процентов тела и не выжил.

Поджигателя нашли на следующий день на станции Бологое. Он полностью признал свою вину.

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      Олеся Мицкевич
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