Россиянин поджег спящего мужчину оберткой от колбасы и попал на видео

Полиция задержала в Бологом мужчину, сжегшего живьем спящего в Петербурге

Полиция разыскала мужчину, который поджег спящего у подвала в Петербурге. Преступление попало на камеру уличного видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в городском управлении МВД.

На кадрах видны двор жилого дома и мужчина. Он бросает что-то на лестницу в подвал, там начинается возгорание, и россиянин уходит. Задержанный потом рассказывает полицейским обстоятельства совершенного им преступления. По его словам, он закурил и бросил спичку, но не видел спящего человека.

27 октября у входа в подвал во дворе дома №53 по Лиговскому проспекту был обнаружен обгоревший мужчина. Поджигателя нашли на следующий день на станции Бологое — он пытался скрыться, сев на поезд.

Задержанный — 35-летний неработающий петербуржец, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений бросил на спящего у подвала местного жителя горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. На мужчине загорелась одежда, он не выжил.