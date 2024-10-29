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08:05, 29 октября 2024Силовые структуры

Россиянин заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома

В Петербурге пьяный россиянин заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 35-летнего мужчину обвинили в жестокой расправе над незнакомцем на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 октября уроженец Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения поджег мужчину около входа в подвальное помещение жилого дома и скрылся с места. Потерпевший не выжил.

По факту обнаружения обгоревшего мужского тела было возбуждено уголовное дело по пунктам «и», «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений») УК РФ. Обвиняемого задержали в городе Бологое. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с бабушкой бывшей возлюбленной при помощи двух ножей.

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      Илона Палей
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