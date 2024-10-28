Россиянин расправился с бабушкой бывшей возлюбленной при помощи двух ножей

В Калининграде следователи обвинили мужчину в убийстве бабушки экс-возлюбленной

В Калининграде следователи предъявили обвинение мужчине, который расправился с бабушкой бывшей возлюбленной при помощи двух ножей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Россиянину предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 25 октября 18-летний молодой человек находился в гостях у знакомой 67-летней пожилой женщины. В ходе возникшего конфликта обвиняемый напал на пенсионерку с двумя ножами, один из которых принес с собой. Он нанес множественные удары в область лица, шеи, грудной клетки и затылка. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

Женщину без признаков жизни обнаружила внучка, которая ранее состояла в отношениях с напавшим. Мотивом совершения преступления мог стать разрыв с молодой женщиной.

Ранее сообщалось, что двоих подозреваемых в расправе над российской предпринимательницей арестовали.