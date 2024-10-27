Двоих подозреваемых в расправе над российской предпринимательницей арестовали

В Саратовской области суд арестовал 2 подозреваемых в убийстве Алешниковой

В Саратовской области суд арестовал двоих жителей Балаково в возрасте 19 и 20 лет по подозрению в расправе над 47-летней предпринимательницей Натальей Алешниковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины будут под стражей до 22 ноября. Они проходят подозреваемыми по статьям 105 и 126 УК РФ.

Об их задержании стало известно 25 октября. Один из молодых людей уже признал свою вину.

Вечером 22 сентября двое неизвестных схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Через два дня ее нашли у автомобиля, скрытого ветками. Одной из версий расправы стал любовный треугольник. По предварительной информации, у Алешниковой могла быть близкая связь с женатым мужчиной.

27 сентября была задержана 54-летняя Светлана Т., чей муж был любовником Алешниковой. Сообщалось, что женщина узнала об интрижке и организовала покушение на соперницу.