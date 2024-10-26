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01:47, 26 октября 2024Силовые структуры

Один из подозреваемых в убийстве российской предпринимательницы признал вину

Один из подозреваемых в убийстве предпринимательницы Алешниковой признал вину

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Один из подозреваемых в похищении и убийстве предпринимательницы из города Балаково Саратовской области Натальи Алешниковой признал вину. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России в Telegram-канале.

«Признаю», — ответил на вопрос следователя о признании вины в совершении преступления мужчина в наручниках.

До этого появилась информация о том, что следователи разгадали любовный треугольник, окончившийся похищением и расправой над жительницей Балаково Натальей Алешниковой.

Ранее в Балаково муж похищенной 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой, найденной в ее же автомобиле марки Toyota RAV4 без признаков жизни, пообещал награду в один миллион рублей за информацию о ее похитителях. При этом очевидцы сообщили, что похитители были одеты в темную одежду, а на их лицах были маски.

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      Маргарита Пименова
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