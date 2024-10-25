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11:48, 25 октября 2024Силовые структуры

Двоих мужчин задержали по подозрению в расправе над российской предпринимательницей

Саратовская полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве предпринимательницы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Саратовской области полиция задержала двоих местных жителей в возрасте 20 и 19 лет по подозрению в расправе над 47-летней предпринимательницей Натальей Алешниковой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном главке МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления.

Вечером 22 сентября двое неизвестных схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в машину и скрылись. Через два дня ее нашли у автомобиля, скрытого ветками. Одной из версий расправы стал любовный треугольник. По предварительной информации, у Алешниковой могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У женщины остался сын.

27 сентября была задержана 54-летняя Светлана Т., чей муж был любовником Алешниковой. Сообщалось, что женщина узнала об интрижке и организовала покушение на соперницу. Следователи готовятся предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об аресте.

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      Варвара Митина
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