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10:54, 29 октября 2024Россия

Потерявший ногу на СВО россиянин вернулся в зону боевых действий после увольнения

Боец СВО без ноги Пепел вернулся в зону боевых действий в качестве инструктора
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил России с позывным Пепел, потерявший на специальной военной операции (СВО) ногу, вернулся в зону боевых действий после увольнения. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам мужчины, он попал на спецоперацию в ходе частичной мобилизации и участвовал в выполнении боевых задач на кременском и часовоярском направлениях. Пытаясь помочь пострадавшему сослуживцу, россиянин получил множественные ранения, в том числе лишился ноги, и впоследствии был отправлен в увольнение.

Спустя четыре месяца реабилитации и адаптации к протезу, Пепел принял решение вернуться в зону СВО. Сейчас он является инструктором отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева. «Если даже тяжелое ранение, мы продолжаем жить, продолжаем работать. Вот некоторые из нас даже возвращаются на СВО. Вносим свой вклад, который можем. То есть уже делимся имеющимся боевым опытом с другими бойцами», — сообщил россиянин.

Ранее на СВО отправилась семейная пара из Санкт-Петербурга. Супруги подписали контракт с Минобороны России и теперь служат на луганском и каховском направлениях. Дома у них остался сын.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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