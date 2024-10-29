Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова сбежал из России

Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова Алексеев скрывается в ОАЭ

Генеральный директор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого считают предполагаемым соучастником бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, сбежал из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом со ссылкой на материалы дела пишет РИА Новости.

Отмечается, что Алексеев объявлен в международный розыск. 17 октября 2023 года он покинул территорию РФ авиарейсом «Москва — Дубай».

Ранее стало известно, что бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Расследование уголовного дела в отношении фигуранта завершено, обвиняемый и защита начали знакомиться с его материалами.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Вину подсудимый не признает. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.