Адвокат раскрыл число вменяемых бизнес-коучу Шабутдинову эпизодов мошенничества

Адвокат Ахильгов: бизнес-коучу Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества

Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества, такое число назвал его адвокат Калой Ахильгов, передает РИА Новости.

Расследование уголовного дела в отношении фигуранта завершено, обвиняемый и защита начали знакомиться с его материалами, уточнил юрист.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Вину подсудимый не признает. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. 4 сентября Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Шабутдинова о продлении ареста и в очередной раз оставил его в СИЗО.

