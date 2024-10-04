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04:25, 4 октября 2024Силовые структуры

Адвокат раскрыл число вменяемых бизнес-коучу Шабутдинову эпизодов мошенничества

Адвокат Ахильгов: бизнес-коучу Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества

Фото: Globallookpress.com

Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества, такое число назвал его адвокат Калой Ахильгов, передает РИА Новости.

Расследование уголовного дела в отношении фигуранта завершено, обвиняемый и защита начали знакомиться с его материалами, уточнил юрист.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Вину подсудимый не признает. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. 4 сентября Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Шабутдинова о продлении ареста и в очередной раз оставил его в СИЗО.

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      Марина Совина
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