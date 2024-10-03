Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 3 октября 2024Силовые структуры

СК завершил расследование дела бизнес-коуча Шабутдинова

СК завершил расследование дела бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Расследование уголовного дела бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в деле насчитывается более 100 томов материалов. Шабутдинову грозит до десяти лет колонии, ему вменяется статья о мошенничестве. Пострадавшими по делу названы 80 человек.

По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. С предъявленными обвинениями Шабутдинов не согласен.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. 4 сентября Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Шабутдинова о продлении ареста и в очередной раз оставил его в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Бывший конкурент Центра Хруничева в 2025 году запланировал запустить 20 тяжелых ракет

      В России назвали условие прекращения атак украинских дронов

      Раскрыта новая попытка Германии склонить позицию Китая по Украине на сторону ЕС

      Агата Муцениеце назвала адом суд с Прилучным

      В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

      Названы гонорары Бивола и Бетербиева за бой за звание абсолютного чемпиона мира

      Василия Ливанова подключили к ИВЛ

      Курс юаня вырос до максимума за год

      В Госдуме оценили идею обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше