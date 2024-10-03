СК завершил расследование дела бизнес-коуча Шабутдинова

СК завершил расследование дела бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Расследование уголовного дела бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в деле насчитывается более 100 томов материалов. Шабутдинову грозит до десяти лет колонии, ему вменяется статья о мошенничестве. Пострадавшими по делу названы 80 человек.

По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. С предъявленными обвинениями Шабутдинов не согласен.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. 4 сентября Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Шабутдинова о продлении ареста и в очередной раз оставил его в СИЗО.