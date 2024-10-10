Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 10 октября 2024Силовые структуры

Суд снова продлил срок содержания под стражей блогеру Шабутдинову

В Москве суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 3 ноября
Начало событий в новости СК завершил расследование дела бизнес-коуча Шабутдинова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве Таганский суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в особо крупном мошенничестве блогеру Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в решении суда сказано, что Шабутдинов останется под арестом до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что в деле блогера насчитывается более 100 томов материалов. Шабутдинову грозит до десяти лет колонии, ему вменяется статья о мошенничестве. Пострадавшими по делу названы 80 человек. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. С предъявленными обвинениями Шабутдинов не согласен.

Блогера задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      У Лепса обнаружили почти 800 штрафов за нарушение ПДД

      Синоптик спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию

      Ремонтник-аферист обманул два десятка россиян

      Ущерб от урагана «Милтон» оценили в 75 миллиардов долларов

      Мишустин рассказал о выросшем в десять раз экспорте мяса из России

      Вучич объяснил внесение поправок в декларацию по поддержке Украины

      Суд снова продлил срок содержания под стражей блогеру Шабутдинову

      На Украине «план победы» Зеленского назвали неясным

      В Курской области создали министерство восстановления после вторжения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше