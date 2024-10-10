Суд снова продлил срок содержания под стражей блогеру Шабутдинову

В Москве суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 3 ноября

В Москве Таганский суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в особо крупном мошенничестве блогеру Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в решении суда сказано, что Шабутдинов останется под арестом до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что в деле блогера насчитывается более 100 томов материалов. Шабутдинову грозит до десяти лет колонии, ему вменяется статья о мошенничестве. Пострадавшими по делу названы 80 человек. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. С предъявленными обвинениями Шабутдинов не согласен.

Блогера задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.