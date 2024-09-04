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15:16, 4 сентября 2024Силовые структуры

В очередной раз суд оставил в СИЗО блогера Шабутдинова

В Москве суд отклонил жалобы защиты Шабутдинова о продлении срока ареста
Начало событий в новости Обвиняемого в афере блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до осени

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский городской суд отклонил жалобы защиты обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова о продлении ареста и в очередной раз оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд постановил оставить без изменения решение Таганского районного суда, а жалобы — без удовлетворения. Шабутдинов останется в СИЗО до 16 октября 2024 года.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. На слушаниях, прошедших 13 августа, следователь заявил, что возбуждено еще 22 уголовных дела об аферах, связанных с Шабутдиновым.

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      Анна Габай
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