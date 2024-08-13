Обвиняемого в афере блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до осени

Суд продлил до 16 октября срок ареста блогера Шабутдинова

Следователь рассказал о еще 22 делах против блогера Шабутдинова

Начало событий в новости Следователь рассказал о еще 22 делах против блогера Шабутдинова

Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов. Блогер останется в СИЗО до 16 октября.

На слушаниях следователь заявил, что возбуждено еще 22 уголовных дела об аферах, связанных с Шабутдиновым.

25 июля адвокат Калой Ахильгов рассказал, что количество эпизодов мошенничества в деле блогера выросло до 92.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.