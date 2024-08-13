Следователь рассказал о еще 22 делах против блогера Шабутдинова

Следствие возбудило еще 22 дела против блогера Шабутдинова

Следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела о мошенничестве, связанных с блогером Аязом Шабутдиновым. Об этом сообщил следователь, передает ТАСС.

На слушаниях по продлению ему срока ареста следователь заявил, что новые дела пока не объединены с делом Шабутдинова.

25 июля адвокат Калой Ахильгов рассказал, что количество эпизодов мошенничества в деле блогера выросло до 92.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.