Преступницу отправили в мужскую тюрьму из-за необычной внешности

В Великобритании женщину отправили в мужскую тюрьму из-за грубых черт лица

В Шотландии, Великобритания, заключенную женщину случайно оставили в мужской тюрьме на ночь. Об этом сообщает The Telegraph.

После суда пол женщины ошибочно пометили в документах как мужской и отправили ее в мужскую колонию строгого режима. «Это полный позор для всех, кто в этом замешан, — подчеркнул источник издания. — Поместить женщину в мужскую тюрьму и оставить ее там — это шокирующе».

Оказалось, что полицейские перепутали пол преступницы из-за ее необычной внешности. Им показалось, что ее грубые черты лица могут принадлежать только мужчине.

Ошибка вскрылась во время осмотра заключенных сотрудниками тюрьмы. Они и заметили, что у одного из них нет пениса. На тот момент было уже поздно, чтобы перевозить женщину в другую колонию, поэтому ей предоставили особые условия. Она ночевала в изоляции от заключенных мужчин ради своей безопасности.

Общество феминисток Шотландии For Women Scotland заявило, что полицейские должны внимательнее относиться к записи пола в документах. «Эта женщина определенно подвергалась риску. Для любой женщины невероятно опасно находиться в мужской тюрьме», — объяснили представители организации.

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