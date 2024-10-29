Производители рыбы в России пожаловались на кратный рост затрат

ВАРПЭ: издержки рыбной отрасли с 2017 по 2023 год выросли от двух до четырех раз

Производственные издержки рыбной отрасли с 2017 по 2023- год увеличились в несколько раз. О кратном росте затрат со ссылкой на исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает газета «Известия».

В основном затраты отрасли состоят из амортизации активов и основных средств, расходов на топливо, энергию, аренду, приобретение сырья, покупных полуфабрикатов. Также производители пожаловались на траты на страховые платежи, налоги и сборы, выплаты и компенсации работникам.

В секторах рыбодобычи и рыбопереработки затраты выросли со 177 до 351,6 миллиарда рублей и со 112 до 241,4 миллиарда рублей соответственно. В аквакультуре рост составил с 7,4 до 31,5 миллиарда рублей.

За шесть лет сильнее всего выросли расходы на налоги и сборы (плюс 282 процентов) — с 3,6 до 14 миллиардов рублей. Также значительно увеличились амортизационные расходы на нематериальные активы и основные средства (плюс 276 процентов) — с 10,6 до 40 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошла аренда (плюс 219 процентов), — с 12,8 до 41 миллиарда рублей.

В ВАРПЭ не впервые заявляют, что рыбодобывающая отрасль на грани полномасштабного экономического кризиса.

«Регуляторные издержки в рыбной отрасли + рост заработной платы + рост налоговой нагрузки + обслуживание кредитов + авансирование строительства рыбопромыслового долгостроя = 200 миллиардов рублей в год», — констатировал президент ассоциации Герман Зверев.

По словам главы Рыбного союза Александра Панина, в этом году цены вырастут только на отдельные виды товаров и в пределах трех-семи процентов. Рыба дорожает из года в год не только в России, но и на мировых рынках. Вылов не растет уже больше десяти лет, а рост производства аквакультуры не успевает за усиливающимся спросом, добавил он.