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00:54, 29 октября 2024Мир

Прокуратура подала в суд на Маска из-за розыгрышей миллиона долларов

Прокуратура Филадельфии подала в суд на Маска из-за раздачи миллиона долларов

Фото: David Swanson / Reuters

Окружная прокуратура Филадельфии подала в суд на американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Причиной стали ежедневные розыгрыши одного миллиона долларов среди избирателей, что, по мнению ведомства, является «незаконной лотерейной схемой».

В прокуратуре утверждают, что в рамках акции комитет политических действий America PAC использует «обманчивые, расплывчатые или вводящие в заблуждение заявления». В частности, в ведомстве усомнились в случайности выбора победителя лотереи, поскольку все участники посещали митинги в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее Маск пообещал ежедневно вплоть до начала президентских выборов в США разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей в рамках кампании по поддержке Трампа. Для получения денег необходимо подписать онлайн-петицию, призывающую республиканцев зарегистрироваться для участия в голосовании.

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      Марина Совина
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