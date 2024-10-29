Прокуратура подала в суд на Маска из-за розыгрышей миллиона долларов

Прокуратура Филадельфии подала в суд на Маска из-за раздачи миллиона долларов

Окружная прокуратура Филадельфии подала в суд на американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Причиной стали ежедневные розыгрыши одного миллиона долларов среди избирателей, что, по мнению ведомства, является «незаконной лотерейной схемой».

В прокуратуре утверждают, что в рамках акции комитет политических действий America PAC использует «обманчивые, расплывчатые или вводящие в заблуждение заявления». В частности, в ведомстве усомнились в случайности выбора победителя лотереи, поскольку все участники посещали митинги в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее Маск пообещал ежедневно вплоть до начала президентских выборов в США разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей в рамках кампании по поддержке Трампа. Для получения денег необходимо подписать онлайн-петицию, призывающую республиканцев зарегистрироваться для участия в голосовании.