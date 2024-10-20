Маск пообещал ежедневно разыгрывать по миллиону долларов

Маск готов разыгрывать 1 млн долларов ежедневно до выборов за поддержку Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал ежедневно вплоть до начала президентских выборов в США разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей в рамках кампании по поддержке кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Маск заявил, что его комитет политических действий America PAC готов выделять деньги избирателям, которые подпишут онлайн-петицию, призывающую республиканцев зарегистрироваться для участия в голосовании. По информации агентства, подобная акция может обойтись предпринимателю в 17 миллионов долларов, если он останется единственным финансовым донором своего комитета.

Также отмечается, что Маск уже вручил чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в штате Пенсильвания, оставившему свою подпись в поддержку Трампа. Победителем стал Джон Дреер.

Ранее Маск предрек США одну проблему в случае, если на выборах главы государства победит кандидат от демократов Камала Харрис. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты ждет ужесточение цензуры.