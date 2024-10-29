Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:13, 29 октября 2024Путешествия

Проникшего в здание российского аэропорта козла сняли на видео

Домашний козел пробрался в аэропорт Нижнекамска

Козел пробрался в здание аэропорта Нижнекамска. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое публикует издание «Челнинские известия».

Пассажиры заметили проникшего в авиагавань Бегишево козла 26 октября. Предположительно, животное было домашним, потому что на нем был ошейник. Отмечается, что козел не боялся людей и не вел себя агрессивно.

Журналисты выяснили, что он забрел в аэропорт российского города случайно, козла вернули владельцам.

Ранее в аэропорту Стамбула задержали мужчину из Египта, который попытался ввезти в Турцию десятки пресмыкающихся. В его чемодане нашли детенышей нильских крокодилов и варанов, некоторые из них не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше