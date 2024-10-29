Проникшего в здание российского аэропорта козла сняли на видео

Домашний козел пробрался в аэропорт Нижнекамска

Козел пробрался в здание аэропорта Нижнекамска. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое публикует издание «Челнинские известия».

Пассажиры заметили проникшего в авиагавань Бегишево козла 26 октября. Предположительно, животное было домашним, потому что на нем был ошейник. Отмечается, что козел не боялся людей и не вел себя агрессивно.

Журналисты выяснили, что он забрел в аэропорт российского города случайно, козла вернули владельцам.

Ранее в аэропорту Стамбула задержали мужчину из Египта, который попытался ввезти в Турцию десятки пресмыкающихся. В его чемодане нашли детенышей нильских крокодилов и варанов, некоторые из них не выжили.