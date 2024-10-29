Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 29 октября 2024Путешествия

Пассажир спрятал десятки крокодилов в чемодане и попался в аэропорту

Пассажир спрятал десятки крокодилов и варанов в багаже и попался в Стамбуле

Фото: Binturong-tonoscarpe / Shutterstock / Fotodom

Мужчина попытался нелегально ввезти в Турцию десятки крокодилов и варанов и попался в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Прибывший из Египта пассажир спрятал в чемодане 17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов. Запрещенный груз заметили при досмотре багажа. Уточняется, что к тому моменту пять пресмыкающихся каждого вида уже не выжили.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Нарушителя задержали. У него не оказалось документов, разрешающих ввоз животных, включенных в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Мужчина объяснил, что ехал в приграничную с Сирией провинцию Хатай.

Власти взяли крокодилов и варанов под охрану. Не уточняется, какое наказание ждет контрабандиста.

В октябре турист из Китая попытался вывезти из России сплав золота и ртути в ручке чемодана. Он объяснил, что хотел извлечь драгоценный металл из сплава и сделать подарок жене.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

      Следователи возбудили дело по факту нападения пантеры на мальчика в российском городе

      Месси оценил результаты «Золотого мяча»

      Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

      Папарацци сняли 66-летнюю Мадонну в прозрачном платье на улице

      Китай поставил цель высадить человека на Луну в 2030 году

      Сотрудников российского пансионата обвинили в смерти пенсионеров

      Пассажир спрятал десятки крокодилов в чемодане и попался в аэропорту

      Следователи раскрыли все совершенные в Москве изнасилования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше