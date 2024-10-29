Пассажир спрятал десятки крокодилов в чемодане и попался в аэропорту

Пассажир спрятал десятки крокодилов и варанов в багаже и попался в Стамбуле

Мужчина попытался нелегально ввезти в Турцию десятки крокодилов и варанов и попался в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Прибывший из Египта пассажир спрятал в чемодане 17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов. Запрещенный груз заметили при досмотре багажа. Уточняется, что к тому моменту пять пресмыкающихся каждого вида уже не выжили.

Нарушителя задержали. У него не оказалось документов, разрешающих ввоз животных, включенных в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Мужчина объяснил, что ехал в приграничную с Сирией провинцию Хатай.

Власти взяли крокодилов и варанов под охрану. Не уточняется, какое наказание ждет контрабандиста.

В октябре турист из Китая попытался вывезти из России сплав золота и ртути в ручке чемодана. Он объяснил, что хотел извлечь драгоценный металл из сплава и сделать подарок жене.