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12:26, 14 октября 2024Путешествия

Китаец попытался вывезти из России золото для подарка жене и попался

ФТС: турист из Китая спрятал золотой сплав в ручке чемодана и попался

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турист из Китая попытался вывезти из России сплав золота и ртути и попался на таможне. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

49-летнего китайца задержали с запрещенным грузом в пункте пропуска Краскино в Приморском крае. Мужчина спрятал свертки с металлическими гранулами и порошком в ручке чемодана. Экспертиза определила, что вещество было сплавом металлической ртути и золота.

Иностранец пояснил, что планировал извлечь драгоценный металл из сплава и изготовить подарок жене. Он признался, что знал о запрете на перемещение ртути через границу, поэтому и хотел спрятать вещество от таможенников.

ФТС возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 2226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ»). Нарушителя поместили под стражу, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В сентябре таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у пассажира из Азербайджана золото на 1,5 миллиона рублей. Мужчина попытался незаметно переложить пакет с драгоценным металлом из сумки в карман.

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      Мария Борисова
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