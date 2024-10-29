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19:49, 29 октября 2024Экономика

Путин освободил часть россиян от уплаты НДФЛ

Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее часть россиян могут при двух условиях. Во-первых, договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Во вторых, у человека должно быть подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России, уточняется в документе. Закон, в котором прописаны и другие нормы, вступает в силу со дня опубликования.

Ранее от уплаты НДФЛ собрались освободить старших по дому. Это должно мотивировать россиян оставаться в этой должности, не теряя индексацию пенсии из-за двух-трех тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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