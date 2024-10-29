Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Путин в режиме ВКС провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции (ВКС) провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства наблюдал за учениями из ситуационного центра Кремля. В их ходе будут отработаны действия должностных лиц по применению ядерного оружия с пусками баллистических и крылатых ракет. Путин напомнил, что для России использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно "ядерная триада" продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания. а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире», — сказал президент.