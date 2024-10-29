Путин заявил о росте российского ВВП по итогам года

Путин: рост российского ВВП составит 3,9% по итогам 2024 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличится на 3,9 процента к концу 2024 года. Об этом на совещании по вопросам экономики заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9 процента, что будет выше средних мировых темпов», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что по оценке Минэкономразвития за первые восемь месяцев текущего года ВВП страны увеличился на 4,2 процента. Он подчеркнул, что российский экономический рост опережает общемировой, который составит 3,2 процента.

Ранее Владимир Путин заявил, что помочь сдерживанию инфляции должны две основные меры — сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу. Эти пункты обозначены как приоритетные в общем списке задач федерального бюджета на следующую трехлетку, обратил внимание глава государства.