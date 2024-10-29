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17:49, 29 октября 2024Экономика

Путин заявил об экономике высоких зарплат в России

Путин: российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Такая экономика станет ключом к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний и к глубокому обновлению отраслей, отметил он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Также, по утверждению Путина, зарплаты по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. «В июле реальная зарплата оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1 процента», — высказался он.

Путин также указал на важность улучшения условий труда для работников. «А доходы должны расти опережающими темпами, выше роста цен», — заключил он.

На съезде Путин также признал, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий. По словам главы государства, для повышения престижа и популярности подобных профессий необходимо налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями.

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      Антон Похиляк
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