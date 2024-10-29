Путин заявил об острой нехватке одного вида специалистов

Путин: в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

В России остро не хватает специалистов рабочих профессий. Об этом во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, для повышения престижа и популярности подобных профессий необходимо налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Он также выразил надежду, что профсоюзы примут самое активное участие в решении этого вопроса.

Также в рамках выступления Путин высказался о необходимости улучшения условий труда в стране. Ключ к повышению эффективности производства находится в доходах сотрудников. Россия должна стать «экономикой высоких зарплат», подчеркнул он.

Путин также анонсировал эксперимент по новой, «более справедливой» системе оплаты труда бюджетников. Ее начнут испытывать в регионах уже в 2025 году. С 2027 года систему распространят на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение.