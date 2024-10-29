Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 29 октября 2024Экономика

Путин заявил об острой нехватке одного вида специалистов

Путин: в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

В России остро не хватает специалистов рабочих профессий. Об этом во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, для повышения престижа и популярности подобных профессий необходимо налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Он также выразил надежду, что профсоюзы примут самое активное участие в решении этого вопроса.

Также в рамках выступления Путин высказался о необходимости улучшения условий труда в стране. Ключ к повышению эффективности производства находится в доходах сотрудников. Россия должна стать «экономикой высоких зарплат», подчеркнул он.

Путин также анонсировал эксперимент по новой, «более справедливой» системе оплаты труда бюджетников. Ее начнут испытывать в регионах уже в 2025 году. С 2027 года систему распространят на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России собрались платить бюджетникам по-новому

      На Западе оценили потери украинских Abrams

      В Кремле прокомментировали резкое ограничение продажи алкоголя в «самом русском» регионе

      Диетолог рассказала о полезных свойствах печени трески и назвала ее суперфудом

      НАТО и ЕС договорились о создании новой группы по военному сотрудничеству

      В памятнике лидеру «Сектора Газа» увидели противоречие указу Путина

      В Латвии пройдут первые учения многонациональной бригады НАТО

      Президент Финляндии назвал сотрудничество КНДР и России эскалацией конфликта на Украине

      Путин заявил об острой нехватке одного вида специалистов

      Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком года в Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше